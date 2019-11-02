Мехико, , 08:06 — REGNUM Мексиканский волонтер Эдуардо Крус, который вместе с группой единомышленников, находит и возвращает награды времен Второй мировой войны, получил от посла России в Мексике Виктора Коронелли российскую медаль «Памяти героев Отечества». Об этом 2 ноября сообщает РИА Новости.

С просьбой наградить мексиканца выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Волонтер возвращает медали и ордена их владельцам или родственникам в течение 15 лет. Вместе с Крусом в организации «Вечный огонь» бесплатно работают несколько десятков его соотечественников.

По словам российского посла, в тех случаях, когда найти погибших родственников не удаётся, Крус передаёт награды в посольство, откуда они, согласно законам, направляются в администрацию президента.

По словам мексиканца, ему помогают две организации из России — историко-культурный центр Кнорозова при РГГУ и общественная организация «Вымпел». В РФ удалось вернуть 16 наград. Еще две награды удалось вернуть жителям ДНР в период конфликта с Украиной.

В случае, если адресата или его родственников установить не удается, найденная награда направляется в администрацию президента России. После церемонии награждения энтузиаст отправил в зал военной памяти РГГУ сорок наград времен Великой Отечественной войны и военных реликвий.

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