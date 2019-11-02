Северодвинск, Архангельская область, , 07:17 — REGNUM Подводный атомный аппарат АС-31 «Лошарик» доставлен в город Северодвинск Архангельской области для проведения ремонта на верфи «Звездочка». Об этом 1 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе

Сроки и объемы ремонтных работ будут определены после диагностики аппарата.

Напомним, 1 июля на глубоководном аппарате «Лошарик» в Баренцевом море произошел пожар, который привел к гибели 14 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы сроки начала ремонта пострадавшего от пожара «Лошарика»