Канберра, , 05:23 — REGNUM Утверждения о медицинской пользе каннабиса при лечении психических расстройств не нашли подтверждения в ходе исследований, заявили учёные из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии.

К такому выводу специалисты пришли, проанализировав исследования о влиянии применения каннабиноидов на людей с психическими расстройствами, которые проводились на протяжении последних 40 лет, сообщается в журнале Lancet Psychiatry.

Изучив опыты лечения подобным образом депрессий, синдрома дефицита внимания и гиперактивности, посттравматического стресса и психозов, учёные заключили, что каннабиноиды не только не оказывают положительного эффекта, но могут иметь и негативное влияние на организм.

В частности, как сообщается, употребление каннабиса повышало риск развития у пациентов острых психотических симптомов, усиления тревожности и депрессии.

В целом авторы исследования констатировали, что на сегодняшний день нет серьёзных данных, указывающих на то, что медицинское применение каннабиса имеет больший эффект, чем употребление плацебо.