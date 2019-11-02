Чернобыль, Украина, , 03:54 — REGNUM В зоне отчуждения в районе Чернобыльской АЭС наблюдается рекордный рост туристического потока. Об этом сообщает пресс-служба государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Отмечается, что с начала 2019 года Чернобыльскую зону отчуждения посетили уже 107 тысяч человек.

Рост посещаемости украинское ведомство связывает с упрощением процедуры оформления пропуска, а также повышенным интересом к катастрофе на АЭС после выхода мини-сериала HBO «Чернобыль».

Напомним, ранее в этом году президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству увеличить пропускную способность КПП в Чернобыльской зоне и разработать новые туристические маршруты.

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