Москва, , 01:57 — REGNUM Индекс качества городской среды впервые опубликовало Министерство строительства первый в России.

В соответствии с материалами ведомства, самыми комфортными для проживания российскими городами стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород и Красноярск.

При этом средняя оценка качества городской среды составила 163 балла. В министерстве пояснили, что городская среда считается благоприятной, если населенный пункт получил 180 баллов и выше. Таким образом, только 23% крупнейших городов России были признаны комфортными для жизни.

Отмечается, что предложенная методика оценки носит комплексный характер При составлении индекса учитывалось 36 показателей, каждый оценивался по 10-ти балльной шкале.

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