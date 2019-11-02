Красноярск, , 02:07 — REGNUM Красноярский край стал лауреатом V Всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Об этом сообщается на сайте конкурса.

На конкурс от Красноярского края был представлен проект Государственной универсальной научной библиотеки — сайт «Красноярский миллиард страниц».

Проект, стартовавший весной 2018 года, накапливает информацию о прочитанных жителями края книгах, публикует рецензии. С его помощью можно отслеживать показатели активности чтения и отдельного читателя, и территорий края. Также можно оценить, какие книги и авторы пользуются наибольшим интересом у читателей, что чаще читают в конкретной библиотеке.

Проект привлек более 47 тысяч жителей из почти полутысячи населенных пунктов Красноярского края. Участниками на сайт было добавлено более 250 тысяч книг (почти 90 млн страниц), написано около 90 тысяч отзывов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году звание «Литературный флагман России» было присвоено Белгородской области. Такую высокую оценку регион получил благодаря проведению проекта «Год детского чтения в Белгородской области», по итогу которого детские библиотеки посетили 83% детей.

Лауреатами конкурса стали Красноярский край и Республика Саха (Якутия).

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