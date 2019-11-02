Москва, , 01:27 — REGNUM Единый реестр всех самовольных строений в России решено создать на базе ФАУ «РосКапСтрой». Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба организации.

Решение о создании единой базы стало итогом рабочей встречи директора организации Юлии Максимовой и руководителя Всероссийского центра национальной строительной политики Александра Моора.

Как сообщается в пресс-релизе, на сайте ФАУ «РосКапСтрой» будет создан специальный раздел для формирования единого федерального списка объектов по всем регионам России.

«Объединяя усилия по решению вопросов самостроев, мы даем старт огромной работе. Необходимо посетить проблемные регионы и вместе с муниципалитетами изучить текущую ситуацию. Республика Дагестан станет одним из первых регионов, в котором мы начнём эту работу», — подчеркнул в ходе рабочей встречи Моор.

По его словам, ФАУ «РосКапСтрой» станет главным экспертом при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, на чьё «мнение и профессионализм» можно бужет опираться «при рассмотрении не только объектов, но и правовой и технической экспертизы на всей территории РФ».

Напомним, федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой», находящееся в ведении министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, осуществляет функций единого заказчика при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет средств федерального бюджета.

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