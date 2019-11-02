Москва, , 00:45 — REGNUM В России растёт число заемщиков, имеющих хотя бы один кредит на сумму свыше 10 тысяч рублей, говорится в отчёте Центрального банка России «Анализ тенденций на рынке кредитования физических лиц в 2015—2019 годах на основе данных бюро кредитных историй».

По данным регулятора, на 1 сентября 2019 года кредиты имели 39,5 млн граждан России, то есть на 6,6 млн человек больше, чем в 2015 году. Таким образом, говорится в документе, банковские кредиты имеет около 54% работающего населения.

Ранее фонд «Общественное мнение» выяснил, что большинство жителей России (72%) исключают возможность взять ипотечный кредит. В качестве главной причины такой ситуации они назвали низкие зарплаты и уровень жизни, проблемы с работой.

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