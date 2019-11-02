Киото, Япония, , 00:08 — REGNUM Власти Японии запретили туристам фотографировать гейш в историческом квартале Киото — Гион. Об этом пишет газета The Telegraph.

Запрет начнет действовать с 25 октября. Сделать снимок гейши можно будет только с её разрешения. На улицах квартала Гион появятся специальные знаки, рассказывающие о нововведениях. Нарушителю грозит штраф в 10 тысяч иен (около 6 тыс. рублей).

Стоит отметить, что в последние годы жители Киото постоянно жаловались на поведение иностранных туристов. Они бесцеремонно заходят на частную территорию, едят прямо на улице, не соблюдают принятые в Японии правила приличия и активно фотографируют гейш без их разрешения.

В квартале Гион поставят камеры видеонаблюдения, которые позволят выявить нарушителей.

Кто именно будет обеспечивать соблюдение новых правил не уточняется.