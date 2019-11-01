Анахайм, США, , 23:51 — REGNUM Blizzard не только показала на BlizzCon 2019 кинематогрфический трейлер Overwatch 2, она также выложила в сеть ролик с демонстрацией нововведений в игре. Он был опубликован 1 ноября на YouTube-канале Overwatch RU.

Видео даёт понять, что в игре появился режим для совместного прохождения, новые локации и режимы для PvP (Player versus player — режим игрок против игрока), новый герой и система талантов — персонажей теперь можно «прокачивать».

Также в трейлере появилась белая девушка робот Эхо, которую Blizzard ранее показала в своих видео. К сожалению, пока нет информации о том, появится ли она в игре в качестве персонажа, за которого можно сыграть.

Ранее ИА REGNUM опубликовало кинематографический трейлер Overwatch 2. Согласно сюжету Уинстон собирает команду для того, чтобы дать отпор некому «Нуль Сектору» (Null Sector).

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