Дублин, , 23:40 — REGNUM Второй подозреваемый по делу об убийстве 39 мигрантов, ранее обнаруженных в британском Эссексе, предстал перед судом в ирландском Дублине, 1 ноября передает агентство Reuters.

Ранее арестованный 23-летний Имон Харрисон из Северной Ирландии должен быть экстрадирован из Ирландии в Великобританию, где продолжится судебное разбирательство.

Первым арестованным по делу об убитых мигрантах, обнаруженных в транспортном контейнере в Эссексе, был водитель перевозившего его грузовика. Полиция разыскивает ещё двоих жителей Серверной Ирландии, которые могут быть причастны к преступлению.

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