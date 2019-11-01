Екатеринбург, , 23:33 — REGNUM В Екатеринбурге установлена личность сотрудника морга, который публиковал в соцсети фотографии трупов и глумился над умершими. Об этом пишут местные СМИ.

Издание Ura.ru сообщает, что им оказался бывший сотрудник полиции. Эти сведения агентству подтвердил глава пресс-службы свердловского главка МВД России Валерий Горелых. При этом он особо подчеркнул, что младший лейтенант ещё в 2013 году был уволен из полиции.

В каком именно морге трудился экс-полицейский, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, на странную страницу обратили внимание интернет-пользователи. Горздрав Екатеринбурга после скандала начал проверять морги, чтобы найти владельца этой страницы и автора глумливых фотографий.

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