Анахайм, США, , 23:32 — REGNUM На BlizzCon 2019 компания Blizzard продемонстрировала кинематографический трейлер Overwatch 2, в котором появились многие персонажи. Ролик был показан 1 ноября во время YouTube-трансляции церемонии отрытия ежегодного фестиваля.

По сюжету трейлера, во время атаки некого «Нуль сектора» (Null Sector) Уинстон собирает небольшую ударную группу для её отражения. Когда кажется, что бой проигран команда сплачивается и даёт отпор противнику, уничтожая огромного робота.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что Blizzard показала на BlizzCon 2019 кинематографический и геймплейный трейлеры Diablo IV. Поклонники серии увидели предысторию игры, рождение женщины-демона Лилит, классы главных героев и их способности.

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