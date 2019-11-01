Анахайм, США, , 23:18 — REGNUM Глава Blizzard Джей Аллен Брэк принёс извинения за ситуацию, которая возникла вокруг китайского профессионального игрока в Heartstone Нг «blitzchung» Вай Чунга. Он сделал это сегодня, 1 ноября 2019 года, во время церемонии открытия фестиваля BlizzCon 2019.

«У Blizzard есть возможность объединить мир … Но мы этого не сделали», — сказал Брэк в приветственной речи, добавив, что компания слишком быстро принимала решения, но, что ещё хуже, «слишком медленно» получала информацию от своей аудитории. Он также заявил: Blizzard показала, что она не соответствует высоким стандартам, которые сама же для себя установила.

Стоит отметить, что Брэк ничего не сказал о том, последуют ли какие-то решения компании в отношении blitzchung после таких слов.

Напомним, ранее компания решила уменьшить срок дисквалификации Нг Вай Чунга с одного года до шести месяцев. Геймер поблагодарил Blizzard за то, что она приняла такое решение.

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