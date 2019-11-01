Псков, , 23:12 — REGNUM В Псков в рамках проекта «Мост дружбы» приедет делегация из Ингушетии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, 16 ребят проведут в Пскове ряд мастер-классов, в том числе по фехтованию, по изготовлению предметов из железа, а также по лезгинке.

Двухдневный визит делегации из Ингушетии приурочен к Дню народного единства. Мастер-классы состоятся в Пскове 4 и 5 ноября. Ингуши также привезут в Псков традиционные национальные костюмы.

Отметим, что проект «Мосты дружбы» направлен на повышение уровня интеграции ингушских ребят в общероссийское общественное пространство. Он реализуется при поддержке Института экономики и права Республики Ингушетия, а также Федерального агентства по делам молодёжи.