Санкт-Петербург, , 23:20 — REGNUM Пассажиры экстренно севшего в Тюмени самолёта SSJ-100 авиакомпании «Ямал» прибыли в Петербург. Резервный лайнер приземлился в аэропорту «Пулково», говорится на сайте аэровокзала.

Аэпропорт Пулково Павел Латышов © ИА Красная Весна

Задержка составила более трёх часов. Изначально самолёт вылетел из аэропорта Тюмени в 19:00 по уральскому времени (17:00 мск), и в Пулково его ожидали в 20:05 мск. Однако после попадания птицы в турбину левого двигателя пришлось вернуться.

Как сообщало ИА REGNUM, после выработки топлива самолёт благополучно приземлился в аэропорту «Рощино». Пассажиры вылетели в 22:23 по местному времени резервным бортом, правда, семь человек сдали билеты.

Читайте ранее в этом сюжете: Авиакомпания «Ямал» может снова засудить аэропорт «Рощино» из-за птицы