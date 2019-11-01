Копенгаген, , 23:14 — REGNUM Экоактивистка Грета Тунберг, не летающая на самолётах по личным убеждениям, попросила своих сторонников помощи, чтобы добраться из США в Испанию, где состоится 25-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25). Об этом 1 ноября 16-летняя Тунберг написала на своей странице в Twitter.

После того, как стало известно, что мероприятие перенесено из Чили в испанский город Мадрид, у Тунберг, по её словам, возникли трудности, так как она, как оказалось, «проехала полмира не в том направлении». Девушка попросила помочь найти ей транспорт для пересечения Атлантического океана.

В данный момент Тунберг находится в Лос-Анджелесе и собиралась направиться в Латинскую Америку. Экоактивистка приехала в США специально для участия в двух крупных мероприятиях, одним из них должен был стать саммит по климату в Чили.

Из-за того, что Тунберг принципиально не летает самолётами из-за их вредного воздействия на окружающую среду, она добралась до США на спортивной яхте. Поездка заняла у активистки две недели.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Чили Себастьян Пиньера объявил об отмене двух крупных мероприятий, которые должны были состояться в Сантьяго: саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и Конференции ООН по проблеме изменения климата. Власти Чили пошли на такую меру в связи с охватившими страну массовыми акциями протеста. Власти Испании в ответ на это предложили провести саммит СОР-25 в Мадриде.1 ноября исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноса подтвердила перенос мероприятия по климату в Мадрид.

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