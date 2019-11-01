Анахайм, США, , 23:00 — REGNUM Вместе с короткометражным 3D-фильмом, который также является трейлером предстоящей Diablo IV, Blizzard показала на BlizzCon 2019 геймплейное видео игры. Ролик был опубликован 1 ноября на YouTube-канале проекта.

В трёхминутном видео поклонникам серии показали заставку, а также представили персонажей, показав их способности. Пока что геймерам предстоит управлять варваром, волшебницей и друидом. Кроме того, в ролике показано, как герои будут ездить верхом.

Ранее ИА REGNUM опубликовало трейлер Diablo IV. Сюжет этого короткометражного 3D фильма рассказал поклонникам серии историю рождения в мире людей женщины-демона Лилит. На BlizzCon 2019 директор проекта Diablo IV Луис Баррига заявил, что серия вернётся к своим «тёмным корням» и геймеров будут ждать «кровь и кровь», а также «оккультные символы и ритуалы».

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