Анахайм, США, , 22:43 — REGNUM На фестивале BlizzCon 2019 компания Blizzard Entertainment анонсировала новое дополнение Shadowlands к многопользовательской игре World of Warcraft. Об этом 1 ноября сообщил журнал PC Gamer.

Издание отмечает, что слухи и утечки, появлявшиеся в сети в течение последних месяцев оказались верны: в Shadowlands будет окончена война фракций за Азерот. Обе стороны объединятся для борьбы с новой угрозой: Древними Богами и из хозяевами — Лордами Пустоты.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Blizzard Entertainment представила на фестивале четвертую часть игры популярной серии Diablo. Компания также запустила на YouTube прямую трансляцию с церемонии открытия BlizzCon 2019.

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