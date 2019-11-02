Анкара, , 09:55 — REGNUM Министерство внутренних дел Турецкой Республики опубликовало заявление, в котором сообщило, что одним из 2 боевиков Рабочей партии Курдистана, нейтрализованных в ходе контртеррористической операции, проведённой в провинции Ван, оказался Мухаджир Думан, также известный под кодовым именем «Каркер».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Мухаджир Думан находился в «сером списке» террористов, разыскиваемых МВД Турции. За любые сведения о нем ведомством была объявлена награда в 300 тыс. лир (52 тыс. долларов). Проведенной в провинции Ван операции было присвоено название «Имени павшего от рук террористов защитника безопасности Абдуллаха Байду», ее осуществили подразделения специального назначения и отряды «коммандос» местного командования внутренних войск.

Напомним, что Рабочая партия Курдистана признана террористической США и ЕС и занесена ими в соответствующие списки. Несмотря на попытки турецких властей найти пути урегулирования создавшейся ситуации, Рабочая партия Курдистана с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибло около 500 мирных жителей и 800 сотрудников правоохранительных органов. В ходе операций сил безопасности Турции уничтожено или арестовано более 10 тысяч боевиков.