Анахайм, США, , 22:23 — REGNUM Компания Blizzard запустила на YouTube прямую трансляцию с церемонии открытия своего ежегодного фестиваля BlizzCon. Любой желающий может посмотреть его прямо сейчас, 1 ноября, на канале Blizzard Entertainment.

Компания представляет поклонникам свои новые проекты и рассказывает о планах на будущее. На момент написания этой новости трансляцию смотрели более 118 тыс. человек.

Напомним, на BlizzCon 2019 разработчик представил новую игру Diablo IV. Blizzard продемонстрировала поклонникам серии короткометражный фильм-трейлер, в котором была показана незавидная судьба охотников за сокровищами и рождение женщины-демона Лилит.

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