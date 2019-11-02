Тирана, , 10:24 — REGNUM Согласно данным албанского статистического агентства INSTAT, в 2018 году в Албании было возбуждено 2519 уголовных дел по случаям кражи, среди которых 1218 случаев ограбления жилых помещений, 252 случаев кражи автомобилей, 592 дела об ограблении бизнес-предприятий, 70 дел о краже на рабочем месте и 383 дел о попытке совершения кражи.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в 2018 году на 100 000 жителей Албании приходилось 88 случаев кражи. По этому показателю Албания находится на шестом месте в Европе.

Самое высокое число краж на сто тысяч жителей в Бельгии, там этот показатель составляет 167 краж на сто тысяч жителей. Далее следуют Франция — 150 краж на сто тысяч жителей, Великобритания — 132 и Португалия — 115. Меньше всего краж происходит в Словакии и Венгрии — на сто тысяч человек приходится всего 9 краж. Немногим хуже ситуация в Словении — 12 краж на сто тысяч человек.

В 2017 году на каждые 100 тысяч жителей ЕС приходилась 51 кража.

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