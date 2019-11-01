Анкара, , 22:11 — REGNUM Российское посольство в Турции отказалось комментировать информацию турецких СМИ относительно якобы задержания двух женщин с гражданством РФ на юге страны по подозрению в связях с террористами. Соответствующую информацию озвучила пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова.

Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

«Комментариев не будет в связи с необходимостью неразглашения персональных данных российских граждан», — сказала Касимова.

Ранее турецкий телеканал TRT Haber сообщил о том, что на территории Турции были задержаны две женщины из России, которые подозреваются в связях с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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