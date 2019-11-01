Анахайм, США, , 22:10 — REGNUM Компания Blizzard выложила в сеть трейлер предстоящей игры Diablo IV. Ролик был опубликован 1 ноября на YouTube-канале проекта.

Видео было представлено вместе с официальным анонсом игры на ежегодном фестивале компании BlizzCon 2019, который начал свою работу сегодня, 1 ноября 2019 года, в Анахайме (штат Калифорния, США).

Длительность ролика, который в действительности представляет собой короткометражный 3D-фильм, составляет около десяти минут. Его сюжет рассказывает о том, как желавшие обогатиться охотники за сокровищами не только нашли свою смерть, но и стали причиной рождения в мире людей женщины-демона Лилит.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что четвёртая часть популярной серии визуально будет похожа на вторую. Отмечается, что персонажи получат возможность ездить верхом.

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