Тюмень, , 21:40 — REGNUM Представители авиакомпании «Ямал» не исключают вероятности подачи в суд иска против аэропорта «Рощино» (Тюмень). Это может произойти в том случае, если в попадании птицы в двигатель самолёта SSJ-100 рейса Тюмень — Петербург окажутся виноваты службы аэропорта, пишет Znak.com.

По данным издания, сейчас сотрудники авиакомпании намерены выяснить, виноваты ли службы аэропорта в возникшей ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, птица попала в двигатель самолёта при взлёте в аэропорту «Рощино». После этого самолёт провёл больше часа в воздухе, вырабатывая горючее, а затем приземлился. Пассажиры уже улетели в Петербург резервным бортом.

Добавим, в 2013 году «Ямал» уже судился в аэропортом. Тогда по решению арбитражного суда за попавшего в самолёт коршуна перевозчику было присуждено около 1,5 млн рублей. Авария произошла 16 июля 2012 года. Самолёт авиакомпании вылетел в Анапу, но при взлёте столкнулся с птицей. И в том случае, как и в последнем, повреждённым оказался левый двигатель. После выработки топлива лайнер приземлился в аэропорту.

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