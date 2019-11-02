Сеул, , 10:22 — REGNUM Парламент Южной Кореи одобрил законопроект о бесплатном школьном образовании. В частности, речь идёт о финансировании обучения в старших классах из государственного бюджета, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Реформа будет реализована в два этапа и завершится в 2020 году. В целом, ожидается, что от платы за образование в старших классах будут освобождены 1,2 млн человек. Сейчас расходы родителей школьников на старшую школу оцениваются в 1350 долларов в год. Несмотря на то, что обучение в старших классах не является обязательным, обучение в них продолжают 97% школьников.

На данный момент государство оплачивает обучение лишь в начальной и средней школе. Ожидается, что реализация реформы обойдётся правительству в 1,6 млрд долларов ежегодно.