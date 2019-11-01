* ИГ — запрещённая в России организация

Анкара, , 21:03 — REGNUM На территории Турции задержаны две женщины из России, которые подозреваются в связях с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

Отмечается, что женщины были задержаны в одной из деревень провинции Килис на юге Турции при попытке пересечь границу страны. Вместе с женщинами также были трое детей.

После задержания граждан РФ передали в иммиграционные органы страны.

Ранее в СМИ появилась аудиозапись, на которой террористы сообщают, что назначили преемника ранее убитого в ходе спецоперации лидера ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади — Абу Ибрагима аль-Шахеми аль-Кураиши. Группа исследователей из университета Суонси, занимающаяся «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщила, что это имя ранее было никому не известно, однако под ним может скрываться Хадж Абдулла, которого Госдеп США считает вероятным преемником аль-Багдади.

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