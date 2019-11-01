Екатеринбург, , 21:00 — REGNUM В Свердловской области актуализируют территориальную схему по размещению твёрдых коммунальных отходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Проект обновлённой территориальной схемы представят на общественное обсуждение во второй половине ноября 2019 года. В новом варианте схемы учтут экологические требования к проектам, а для сортировки и утилизации мусора предусмотрят современные методы сортировки и утилизации.

Кроме того, власти постараются минимизировать транспортные потоки «с целью сдерживания тарифов для потребителей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области возникло недовольство из-за возможного строительства мусорного полигона рядом с посёлком Шабровский. Тем не менее, свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что возводить свалку не будут.

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