Посёлок городского типа Белоярский, Свердловская область, 1 ноября 2019, 20:35 — REGNUM В посёлке Верхнее Дуброво (Свердловская область) организуют внеочередное заседание думы по вопросу строительства мусорного полигона. Об этом сообщает ЕАН.
По словам главы посёлка Валерия Конопкина, на экстренной встрече депутаты подпишут обращение против организации свалки.
Сам руководитель также выступает против строительства мусорного полигона вблизи посёлка.
Как сообщало ИА REGNUM, о возможном возведении свалки возле посёлка Верхнее Дуброво заявил депутат Белоярской думы Иван Десятков. По словам избранника, минЖКХ региона намерено выяснить, возможно ли построить полигон рядом с населённым пунктом.