Казань, , 20:00 — REGNUM В Казани по состоянию на начало 2019 года 55,3% населения составляют женщины. Такие данные представил Татарстанстат.

В среднем продолжительность жизни в Казани составляет 75,5 лет, однако средняя продолжительность жизни казанских женщин фиксируется на уровне 80 лет — они живут на 10 лет дольше, чем мужчины.

Отмечается, что с 2010 года население Казани выросло на 108 тыс. человек. Так, в начале 2010 года в столице Татарии проживало 1,087 млн человек, к началу текущего года население достигло 1,252 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России продолжается подготовка к Всероссийской переписи населения, которая состоится в октябре 2020 года. В начале 2019 года в стране проживало 146,8 млн человек, из них 68,1 млн мужчин и 78,7 млн женщин. При этом за последние 90 лет среднее число внуков у бабушек и дедушек сократилось в России почти в 6,7 раза: если в 1926 году на 100 бабушек и дедушек было 542 внука, то к 2019 году упало до 81.