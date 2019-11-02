Аддис-Абеба, , 10:26 — REGNUM Министерство обороны США, Международная программа противодействия распространению угрозы Агентства по обороне в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований (ФБР), Министерством внутренней безопасности, Региональным отделом безопасности и Управлением по сотрудничеству в области безопасности провели первые учебные занятия по противодействию распространению оружия массового уничтожения (ОМУ), обнаружению ОМУ и ликвидации для наращивания измеримого и долгосрочного потенциала правоохранительных органов Эфиопии. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

В семинаре и обучении приняли участие 28 экспертов из Национальных сил обороны Эфиопии, Федеральной полицейской комиссии, Агентства по делам гражданства и иммиграции, Управления по охране дикой природы Эфиопии, Таможенной комиссии Эфиопии, Управления по радиационной защите Эфиопии и Комиссии по борьбе с пожарами и рисками администрации города Аддис-Абебы.

Участники получили знания о важности международного и межведомственного сотрудничества по таким вопросам распространения оружия, как материалы и оборудование двойного назначения, роль режимов контроля за экспортом, безопасность границ и антитеррор, а также повысили свою осведомленность о том, почему эти темы напрямую связаны с Эфиопией.

На церемонии открытия Джеймс Маркли, юридический атташе посольства США в Аддис-Абебе, подчеркнул важность партнерства между США и Эфиопией, а также отметил трудную работу стажеров и поблагодарил их за постоянные усилия по созданию стабильной Эфиопии. Он также заявил, что для Эфиопии важно развивать органический потенциал ОМУ для обнаружения, пресечения и расследования деятельности по его распространению.

После успешного осуществления реформ премьер-министра Абия Ахмеда, Эфиопия начала играть важную роль в поддержании стабильности на Африканском Роге. Министерство обороны США помогает укрепить потенциал Эфиопии в борьбе с терроризмом и в борьбе с распространением ОМУ.