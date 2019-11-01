Южно-Сахалинск, , 19:36 — REGNUM В Южно-Сахалинске в апреле следующего года на трех площадках города пройдет Sakhalin Fashion Week 2020. Неделя моды объединит профессиональных и начинающих дизайнеров. Об этом сообщает SAKHALIN.INFO.

Программа шоу обширна: модные показы брендов одежды, аксессуаров и ювелирных изделий, выступления гуру в мире моды, а также концерт. Помимо традиционных проектов и тем, будут показаны коллекции для людей с ограниченными возможностями, для возраста 60+, также по подиуму пройдут модели plus size (нестандартной комплекции).

Для начинающих модельеров Sakhalin Fashion Week станет отборочным этапом для участия в Международном конкурсе дизайнеров «Русский Силуэт», который проходит в Москве. В регионе неделя моды состоится при поддержке регионального министерства культуры и должна будет помочь в выявлении новых имен и талантов.