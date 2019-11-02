Копенгаген, , 10:32 — REGNUM Контрразведка Дании (Politiets Efterretningstjeneste) временно закрыла доступ к материалам по крупному делу о терроризме. В ходе рассмотрения дела суд и сторона защиты получили в свое распоряжение лишь незначительную часть документов по поводу сотрудничества датской спецслужбы с двумя фирмами, которые должны были продавать дроны предполагаемым террористам.

Адвокат Микаэль Юль Эриксен неоднократно делал запросы для получения этих материалов. «Само собой разумеется, я хотел бы иметь документы в своем распоряжении», — заявил адвокат. Дело в том, что Юль Эриксен полагает, что контрразведка могла нарушить закон о запрете провокаций, согласно которому правоохранительные органы не имеют права вынуждать кого-либо пойти на преступление с тем, чтобы «выявить» преступника. Поэтому адвокат пытался узнать, не оказывала ли контрразведка давления на две фирмы, чтобы те продали дроны одному клиенту по меньшей цене. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

Кристиан Кирк со стороны обвинения не согласился с утверждением, что спецслужба нарушила закон. Так, Кирк сослался на решение Верховного суда Дании от 2008 года, в котором суд одобрил действия контрразведки, использовавшей агента для покупки удобрений для террористической ячейки. Помимо этого, обвинитель обратил внимание на то, что в деле о терроризме, очевидно, рассекречены будут далеко не все материалы.