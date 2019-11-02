Копенгаген, , 10:31 — REGNUM Вступивший в июне 2019 года в должность директора Danske Bank Крис Фогельзанх заявил о том, что банку предстоит еще много работать, чтобы исправить свое нынешнее положение.

«Мы можем и должны лучше работать. Результатов, которых мы достигли, недостаточно. Нам предстоят трудные будни, но, имея под своим крылом 20 тысяч сотрудников, мы обязаны сделать так, чтобы Дания нами гордилась», — заявил директор. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

Danske Bank опубликовал новую стратегию до 2023 года, в которой особое внимание обращается на этику. В тексте говорится о том, что удовлетворенность клиентов услугами банка должна значительно возрасти. «Хороший современный банк не может фокусироваться исключительно на деньгах. Если нами будет довольно общество — будет и положительный финансовый результат», — отметил Фогельзанх.

Согласно опубликованному отчету банка, Danske Bank за первые девять месяцев 2019 года заработал лишь 1,4 млрд долларов, что на 14% меньше, чем аналогичный показатель предыдущего года.