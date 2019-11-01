Мурманск, , 19:20 — REGNUM Первый день ноября в Мурманской области стал рекордно холодным. По предварительным данным синоптиков, был перекрыт суточный минимум 1 ноября — в 9 утра в областном центре столбики термометров опустились до минус 20,3 градусов. Прежний рекорд, минус 19,4 градусов, приходился на 1926 год.

Как сообщает со ссылкой на Гидрометцентр «Мурманский вестник», морозно 1 ноября было лишь в центральной и северной частях Кольского полуострова, на юге области, в Умбе, воздух остыл всего до минус 8 градусов. И в ближайшие дни такая погода установится во всем регионе.

«Завтра 2 ноября, в дневные часы температура воздуха начнет повышаться, на всем полуострове будет минус 3−8 градусов, — цитирует издание сотрудника мурманского гидрометцентра Елену Сиеккинен. — Но ожидаются снегопады и усиление ветра, его скорость превысит 10 м/с. Потому мороз будет казаться сильнее».

Такая же погода, с осадками и порывистым ветром, будет и в воскресение, 3 ноября, и в начале новой недели. Правда, в ближайший понедельник ночью при прояснениях столбики термометров могут опуститься до минус 15−17 градусов, но днем в области температура воздуха составит все те же минус 3−8 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, конец октября принес некоторым регионам погодные сюрпризы. На Дальнем Востоке, к примеру, был аномально жарко — в Хабаровске распускались почки на деревьях и цвела сирень.