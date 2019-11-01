Нарьян-Мар, , 19:06 — REGNUM Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский попросил прощения у семьи, потерявшей ребенка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Я не найду слов, которые мог бы сейчас сказать семье, чтобы выразить свои соболезнования, могу лишь сказать, что, конечно, мы все просим прощения у них за то, что произошло, за то, что не уберегли этого ребенка. И это будет жить с нами всегда, я в этом уверен», — сказал Цыбульский.

Напомним, вчера от руки убийцы в детском саду «Сказка» погиб шестилетний мальчик. Преступник проник в здание во время тихого часа и напал с ножом на спящего ребенка.