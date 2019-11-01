Токио, , 19:04 — REGNUM В магазине Capcom Tokyo Store появились мужские духи под брендами Monster Hunter, Devil May Cry и Phoenix Wright. Об этом 1 ноября сообщил портал PC Gamer.

https://twitter.com/pcgamer/status/1190282470605893632

Новость вызвала оживление среди фанатов серии известных видеоигр, некоторые из которых не преминули высказать шутливые замечания. Само издание задалось вопросами о том, будет ли характер запаха зависеть от принадлежности духов к франшизе и будет ли купивший их человек пахнуть как охотник или же как монстр. Оно также отметило, что «отсутствие духов Resident Evil, вероятно, к лучшему».

Напомним, все эти названия имеют отношение к игровым франшизам Capcom. Monster Hunter — игра про охотников на монстров, сюжет серии Devil May Cry рассказывает о приключениях демонов в человеческом обличье, а Phoenix Wright: Ace Attorney — это цикл игр про адвоката Феникса Райта.

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