Аддис-Абеба, , 10:18 — REGNUM Пресс-служба секретариата администрации Аддис-Абебы заявила, что в центре столицы начинается масштабное строительство 20 504 домов типа кондоминиум. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Высокопоставленные правительственные чиновники, в том числе заместитель мэра города Аддис-Абеба Такеле Ума, примут участие в церемонии закладки фундамента, на котором будут построены квартиры на территории общей площадью в 69,20 гектара во всех девяти округах города.

Дома будут построены в соответствии со схемами многосемейного жилья 20/80 и 40/60 и создадут возможности трудоустройства для 52 000 безработных молодых людей, организованных для строительных работ в 1740 малых и микропредприятиях.

В заявлении было отмечено, что квартиры, построенные в течение двух лет, помогут решить жилищные проблемы 102 520 жителей столицы. Всего же администрация города Аддис-Абебы планировала построить 500 000 домов по разным схемам, чтобы решить растущие жилищные нужды населения города.