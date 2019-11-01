Москва, , 19:03 — REGNUM Российская актриса Кристина Асмус обнаружила свою фотографию на надгробии и это ее шокировало. Соответствующее заявление она сделала журналистам сегодня, 1 ноября.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что на выставке ритуальных услуг «Некрополь», которая проходит на ВДНХ, было представлено надгробие, на которое нанесен портрет Асмус.

Сама актриса рассказала. что накануне 31 октября она была на встрече, после которой села в машину и обнаружила несколько десятков непринятых звонков с разных номеров. Когда она открыла мессенджер, в нем были шокирующие фотографии и видеозаписи, сделанные на выставке ритуальных услуг «Некрополь — 2019».

«Мне в истерике звонили родные и друзья. СМИ оборвали телефон, а директ завален этими новостями. Я совершенно в подавленном состоянии отменила свои съемки вчера и сегодня», — рассказала Асмус.

Она утверждает, что из-за случившегося у нее начались сильные головные боли и самочувствие в целом сильно ухудшилось.

Асмс подчеркнула, что этим делом теперь занимается её адвокат Анатолий Кучерена.