Нарьян-Мар, , 18:59 — REGNUM Сотрудники Росгвардии сегодня провели для представителей школ и детских садов методическое занятие по соблюдению мер безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Ненецкого АО.

Для руководителей образовательных учреждений НАО проведен инструктаж по организации мер безопасности Adm-nao.ru

По данным окружной администрации, в большинстве детских садов ужесточен пропускной режим. У входных дверей дежурят охранники, у них имеются списки детей, которые учатся или воспитываются в учреждениях образования. Вход в учреждения осуществляется по документам, удостоверяющим личность.

Вместе с тем, как сообщили представители Управлении Росгвардии по НАО, по указанию директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, генерала армии Виктора Золотова в настоящее время в Нарьян-Маре проводится проверка деятельности частной организации, которая осуществляла охрану детского сада, где в четверг, 31 октября, преступник нанес смертельное ранение 6-летнему мальчику.

В настоящее время сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по НАО изучают деятельность охранного предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудник частного охранного предприятия, находившийся при исполнении своих служебных обязанностей, подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б, в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека). Накануне он был задержан правоохранительными органами.