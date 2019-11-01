Москва, , 18:57 — REGNUM Туроператор «Интурист» предложил своим клиентам пятидневный пакетный тур «Вина Крыма», сообщает информационный портал TravelRussianNews.

В программе пятидневного тура запланировано посещение основных достопримечательностей Севастополя, Инкермана, Балаклавы, Фороса, Ялты, Судака и Нового света, а также пяти виноделен с экскурсией по винным подвалам и дегустацией. Такой тур доступен к бронированию с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Сочи, Уфы, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Казани, Екатеринбурга и Минеральных вод. Стоимость всего тура с перелетом, размещением и экскурсиями начинается от 28 тысяч рублей на человека.

Исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин отметил, что «экскурсионные винные туры — это повод посетить Крым в межсезонье и совместить знакомство с дворцами и памятниками Крыма с дегустациями на лучших хозяйствах полуострова без спешки и изнуряющей жары».