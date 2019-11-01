Воронеж, , 18:55 — REGNUM Соглашение о взаимодействии между правительством Воронежской области и федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации по совместной реализации нацпроекта «Здравоохранение» подписали в Москве 1 ноября губернатор Александр Гусев и генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Цель сотрудничества — обеспечение в регионе доступности специализированной высокотехнологичной медицинской помощи населению в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». В

рамках соглашения планируется совместная работа региона и НМИЦ по подготовке кадров для медицинских организаций онкологического профиля, в частности, для хирургического корпуса онкодиспансера, строительство которого начнется в 2020 году. Вопрос обсуждался ранее: в ходе визита в Воронежскую область главный внештатный онколог России Андрей Каприн предложил подготовить будущих онкологов из воронежских студентов-целевиков для хирургического корпуса в Национальном исследовательском центре радиологии, Александр Гусев идею поддержал.

Также в рамках соглашение предусмотрено обучение медицинских работников семи центров первичной онкологической помощи медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения области, с проведением мастер-классов по профилям: «онкология», «радиология», «радиотерапия». Также планируется обмениваться результатами по данным направлениям, проводить совместные научно-исследовательские работы и конференции, семинары.