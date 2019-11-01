Тамбов, , 18:47 — REGNUM В Тамбовской области в 2020 году будут организованы 14 частных групп дошкольного образования «для самых маленьких», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Губернатор Александр Никитин посетил дошкольное учреждение Tambov.gov.ru

В рамках реализации национального проекта «Демография» (федеральный проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет») с 2020 года такие группы в негосударственном секторе будут созданы за счет субсидий из федерального бюджета.

По мнению главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, необходимо расширить долю негосударственного сектора в системе дошкольного образования, наладить взаимодействие, в том числе в рамках нацпроекта «Демография».

"Одним словом, следует сделать все возможное для создания дополнительных мест в детских садах, работающих в разных сегментах рынка», — считает губернатор.

По его поручению за пять лет в Тамбовской области планируется создать 86 групп в частных организациях. В 2020 году будет открыто 14 групп на 56 детей. Ежегодно этот показатель будет увеличиваться. На создание условий и оснащение дошкольных групп из федерального бюджета Тамбовская область получит 6,7 млн рублей. Наполняемость групп дошкольниками составит от двух до 13 детей. Обязательным условием станет их комплектование из единой электронной очереди.

Для того, чтобы сделать работу предпринимателей более рентабельной, им будет оказана финансовая поддержка. Для снижения финансовой нагрузки они получат средства на реализацию образовательной программы по нормативу в расчете на одного ребёнка, а также материальную компенсацию за оказание услуг по присмотру и уходу. Размер родительской платы в этой группе для родителей не будет превышать размера родительской платы в муниципальном детском саду, на территории которого открыта эта группа.

В настоящее время стоит межведомственная задача привлечь потенциальных кандидатов на открытие частных групп.

В настоящее время в Тамбовской области функционируют 7 частных детских садов, в которых получают дошкольное образование 130 дошкольников.