Ступино, Московская область, 1 ноября 2019, 18:38 — REGNUM Врачи Ступинской центральной районной больницы спасли 37-летнего пациента, который два года жил с куриной костью в бронхах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
По словам заведующей рентгенологическим отделением Екатерины Кобяковой, в течение нескольких месяцев мужчина лечился от пневмонии, жаловался на затрудненное дыхание, но состояние не улучшалось. После проведения, а больнице комьютерной томографии в просвете нижнедолевого бронха правого легкого врачи заподозрили наличие инородного тела и пациент был направлен на бронхоскопию. Врачам удалось извлечь застрявшую куриную кость без единого разреза.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, врачи Ступинской центральной районной клинической больницы поставили на ноги пациента, который 15 лет не мог ходить из-за старого перелома.
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