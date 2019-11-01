Ступино, Московская область, , 18:38 — REGNUM Врачи Ступинской центральной районной больницы спасли 37-летнего пациента, который два года жил с куриной костью в бронхах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

По словам заведующей рентгенологическим отделением Екатерины Кобяковой, в течение нескольких месяцев мужчина лечился от пневмонии, жаловался на затрудненное дыхание, но состояние не улучшалось. После проведения, а больнице комьютерной томографии в просвете нижнедолевого бронха правого легкого врачи заподозрили наличие инородного тела и пациент был направлен на бронхоскопию. Врачам удалось извлечь застрявшую куриную кость без единого разреза.

«Я очень благодарен врачам за внимательное отношение, грамотный, профессиональный подход к своему делу и, конечно, высокое мастерство», — заявил пациент.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, врачи Ступинской центральной районной клинической больницы поставили на ноги пациента, который 15 лет не мог ходить из-за старого перелома.

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