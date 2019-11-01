Екатеринбург, , 18:40 — REGNUM Рядом с посёлком Верхнее Дуброво (Свердловская область) не стоит строить мусорный полигон. Об этом заявил глава Верхнего Дуброго Валерий Конопкин, сообщает ЕАН.

По словам руководителя, возведение свалки недопустимо.

«С моей точки зрения, это абсолютно неприемлемое решение, и у него нет будущего», — считает чиновник.

Полигон будет расположен рядом с комплексом по проведению соревнований по конному троеборью, также вблизи будет находиться индивидуальное жильё, добавил глава.

«И что, теперь вместо территории, ориентированной как спальный район Екатеринбурга в агломерации, получить территорию, где 100 гектаров мусора сложили?» — возмутился Конопкин.

Как сообщало ИА REGNUM, рядом с посёлком Верхнее Дуброво вблизи Белоярского могут построить мусорный полигон. Ранее свалку хотели организовать у посёлка Шабровский, но после возмущений жителей власти заявили, что строить полигон там не будут.

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