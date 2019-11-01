Екатеринбург, , 18:22 — REGNUM На мировом рынке присутствует проблема дефицита кадров необходимой квалификации, которая присуща также и России. Об этом в ходе встречи в режиме видеоконференции с участниками VI Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2019, состоявшегося в Екатеринбурге, и представителями предприятий, организаций и учебных заведений заявил президент РФ Владимир Путин.

«Проблема подготовки кадров и дефицита кадров необходимой квалификации характерны не только для России, но и для мирового рынка труда в целом. Это касается целого ряда стран, в том числе и развитых экономик Западной Европы, наших соседей и основных партнёров», — сказал Путин.

По его словам, аналогичная проблема остро стоит и перед Россией. Глава государства уверен, что в том случае, если не предпринимать энергичных усилий для решения данных задач, то, «по данным тех же зарубежных авторитетных источников, к концу 2030 года дефицит квалифицированных кадров у нас составит где-то около трёх миллионов человек».

Ранее глава государства также заявил о том, что сотрудничество образования и реального сектора экономики стало ярким примером обоюдной выгоды. Он отметил, что в рамках WorldSkills в России активно развивается направление для школьников, а также система профориентации и дополнительного технического образования.

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