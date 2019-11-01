Москва, , 18:22 — REGNUM Установление и перерасчёт страховой пенсии, накопительной пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению может быть упрощено. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты России.

«Проектом приказа предусмотрено исключение предоставления гражданами документов для установления страховой пенсии (в том числе для ее перерасчета), накопительной пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, если такие документы находятся в распоряжении территориального органа Пенсионного фонда России», — заявили в Минтруде.

Вместо этого основанием для назначения пенсий станут данные из федеральных государственных информационных систем.

Так, сведения об установлении инвалидности возможно получить из федерального реестра инвалидов, сведения о рождении и смерти — из Единого реестра записей актов гражданского состояния. В свою очередь, данные о гражданстве, данные паспорта, адрес места жительства и прочую информацию ПФР сможет найти в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

Данные, которые влияют на продление выплаты пенсии, ПФР также сможет получать напрямую от государственных органов, учреждений и организаций. Этот принцип распространиться и на регулирование приостановки и возобновление пенсионных выплат — так, если гражданин продлит срок своего обучения, выплата пенсии возобновится автоматически после получения сведений из вуза без его заявления.