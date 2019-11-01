Владимир, 1 ноября 2019, 18:04 — REGNUM К концу 2024 года медицина в России, в том числе и сельская, станет высокотехнологичной. Такое мнение высказал губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, комментируя итоги заседания президиума Госсовета РФ, посвящённого национальному проекту «Здравоохранение».
Перед заседанием главы регионов участвовали в семинарах-совещаниях по тематическим подгруппам. Сипягин работал над темой «Новые медицинские технологии, специализированная медицинская помощь, цифровые технологии в здравоохранении».
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