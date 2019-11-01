Владимир, , 18:04 — REGNUM К концу 2024 года медицина в России, в том числе и сельская, станет высокотехнологичной. Такое мнение высказал губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, комментируя итоги заседания президиума Госсовета РФ, посвящённого национальному проекту «Здравоохранение».

Перед заседанием главы регионов участвовали в семинарах-совещаниях по тематическим подгруппам. Сипягин работал над темой «Новые медицинские технологии, специализированная медицинская помощь, цифровые технологии в здравоохранении».

«Новые технологии — это та сфера, с которой связаны наши главные надежды на совершение прорыва в российском здравоохранении. Они призваны значительно повысить доступность и качество оказания медицинской помощи в стране. Это и развитие телемедицины, и высокотехнологичной диагностики заболеваний, и максимально удобные для людей сервисы, например, для записи к врачу, для установления очередности приёма, и другие очень полезные вещи. Уверен, что к концу 2024 года многое из того, что сейчас кажется научной фантастикой, станет для всех нормой жизни. Причем не только в городах, но и в сельских территориях», — заявил губернатор.

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