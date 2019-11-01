Москва, , 18:03 — REGNUM Перевозки пассажиров в Крым по железной дороге будет осуществлять компания «Гранд Сервис Экспресс». Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба Министерства транспорта РФ.

«Гранд Сервис Экспресс» была создана в 2002 году и специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на одном из самых популярных в России маршрутах Москва — Санкт-Петербург. Она соответствует всем требованиям к компаниям подобного профиля», — пояснили в министерстве.

Первые пассажиры в Крым поедут по железной дороге из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь уже в 2019 году, после ввода в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста.

Для осуществления транспортного сообщения Росжелдором были разработаны маршруты и графики движения поездов, которые станут частью единой транспортной системы железнодорожного сообщения страны.