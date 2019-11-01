Владикавказ, , 17:56 — REGNUM Проезд для большегрузов через пункт пропуска «Верхний Ларс» вновь открыт. Ограничения сняли с 13:30 1 ноября, сообщила пресс-служба МЧС по РСО-Алании. Военно-Грузинская дорога работает в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на движение большегрузных машин был введен накануне, 31 октября, с 22:00 в связи с рекомендацией пограничной службы Грузии из-за снегопадов на Крестовом перевале.

Днем 1 ноября сообщалось о скоплении на границе около 80 грузовиков. Движение транспорта с прицепом и полуприцепом было запрещено также и на участке Военно-Грузинской дороги со стороны Грузии.

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По прогнозам Гидрометцентра РФ, с 1 по 2 ноября во всех субъектах Северо-Кавказского федерального округа ожидаются сильные снегопады.